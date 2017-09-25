Son dakika... Kuzey Irak referandumundan ilk sonuçlar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin ilk olarak 7 Haziran'da duyurduğu referandum, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'a yapıldı. Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında gerçekleşti. Türkiye'nin tanımadığı referanduma katılım oranını yüzde 78 olduğu açıklandı.

Referandumda ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Mesut Barzani'ye yakın haber sitesinin iddiasına göre Kuzey Irak'taki referandumda katılım oranı yüzde 78'in üzerine çıktı.

İŞTE İLK SANDIK SONUÇLARI:

Sayılan oy: 282.017

Evet: % 93.29

Hayır: % 6.71

"3 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Sirvan Zirari, referanduma katılım oranının yüzde 72 olduğunu ileri sürerek, sonuçların 3 gün içinde açıklanacağını belirtti.

Zirari, Erbil'deki komisyon merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Referandma katılıp oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kaydedildi. Bu da toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 72'sine tekabül ediyor." dedi.

Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

Anayasaya aykırı referandumda oy verme işlemi, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da yapıldı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, tüm uyarılara rağmen, Birleşmiş Milletler ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin karşı çıktığı ve Irak Federal Mahkemesince "anayasaya aykırı" bulunan referandum kararından geri adım atmamıştı.

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