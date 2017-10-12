Son dakika! Kuzey Irak Musul yolunu kapattı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Irak ordusunun operasyon düzenleyeceği yönündeki iddialar üzerine Erbil-Musul karayolunu geçici olarak trafiğe kapattığı belirtildi.



AA muhabirine konuşan Erbil emniyet müdürlüğünde görevli bir yetkili son birkaç gündür Irak ordusunun Peşmerge mevzilerine karşı artan askeri hareketliliğinden dolayı Erbil-Musul karayolunun geçici süreliğine trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Musul'un doğusunda yer alan Başika kasabasındaki Peşmerge komutanlarından Gafur Bradosti de Haşdi Şabi'nin, Peşmerge mevzilerine yakın oturan köylüleri kendilerine saldırmaya teşvik ettiğini ileri sürdü. Bradosti bu nedenle Musul kent merkezine giden tüm yolların kapatıldığını söyledi.

Irak ordusuna bağlı 76'ncı Tugay'da görevli Yüzbaşı Besam Said de Musul'un güneydoğusundaki Nemrud kasabasına bağlı Selamiye köyü yakınlarında Peşmerge'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ'DEN "KERKÜK'E SALDIRI" İDDİASI

Öte yandan ABD'nin eski Bağdat ve Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Kerkük'e saldırmak için Haşdi Şabi'yi teşvik ettiğini öne sürdü. Halilzad, ABD'nin muhtemel bir çatışmanın engellenmesi için aktif olması gerektiğini ifade etti.

IKBY Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi ise "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlamıştı.

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