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    Küçükçekmece’de Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
    14.09.2017 - 06:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 06:46

    İstanbul Küçükçekmece'de dün Suriyelilerle ile mahalle sakinleri arasında çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavganın ardından gerginlik dün devam etti. Akşam saatlerinde çıkan kavganın ardından toplanıp Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde dün Suriyeli bir grup ile mahalleli gençler arasında kavga çıktı. Kavgada Serdar Poyraz isimli genç bıçaklalanarak yaralandı. Poyraz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 

    Olayın ardından gerginlik bugün de devam etti. Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında yine kavga çıktı. Kavga sırasında başına taş isabet eden bir mahalleli yaralandı.

    Küçükçekmece’de Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlikKısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli toplanarak Suriyelilerin yaşadığı evlere yürümek istedi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisinin de önlem aldığı görüldü. Ayrıca Olay yerine TOMA aracı (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) gelerek önlem aldı. Polis ekipleri toplanan kalabalığı sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi.

    Polis ekiplerinin mahallede zırhlı polis araçlarla devriye gezerken, çevik kuvvet ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişi sürüyor.

    Küçükçekmece’de Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik

    Etiketler: Küçükçekmece , Suriyeli , gerginlik , son dakika , Serdar Poyraz
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