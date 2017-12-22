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    Son dakika! Kritik zirvenin tarihi belli oldu

    AA
    22.12.2017 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

    Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısında taraflar, tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaştı.

    Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, tutukluların serbest bırakılması ve tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi konularında anlaşmaya vardı. 

    Rusya'nın girişimiyle Soçi'de yapılması kararlaştırılan Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihleri de 29-30 Ocak olarak belirlendi. 
    Heyetlerin sonuç bildirisi üzerindeki çalışmaları sürüyor. 

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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