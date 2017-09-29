Kritik saat geldi... Türkiye harekete geçti

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım özetle şöyle konuştu: "Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen bu referandum Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında bağlamında bugün saat 18:00 itibariyle Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir. Süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin sivil havacılık idaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye ve Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye olarak, hem THY hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları kamuoyuyla paylaşacağız."

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