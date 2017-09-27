Korkunç olayı Ece aydınlatacak!

Adana'da eski erkek arkadaşı İbrahim Çelik'in kamyonetle üzerinden geçerek ağır yaraladığı Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik (23) olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ece'yi kurtarmak isterken kaza ile ezdiğini ileri süren tutuklu sanık İbrahim Deveci (33) için 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ece'yi araçtan zorla indirip götürmek isteyen Ece'nin erkek arkadaşı tutuksuz Hakan Çelik (30), Hüseyin Aybak ve Mehmet Zengin hakkında da "Hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarında 7 yıldan 21 yıla kadar ceza istedi.



Silah zor uyla üst üne sürdü Savcı, eylemi fikir birliği içinde yapan 3 sanığın Ece Çelik'i araçtan zorla indirdiklerini ve Hüseyin Aybak'ın İbrahim Deveci'ye silah çektiğini belirterek, Deveci'nin aracı müşteki şüphelilerin üzerine yaralama kastıyla sürdüğünü ifade etti. Savcı, Ece Çelik'in şuuru yerine gelmediği için ifadesinin alınamadığını, ancak Deveci'nin, Ece Çelik'i de öldürebileceğini öngörmesi gerekirken, aracı kalabalığın üzerine sürerek genç kızı ezmesi nedeniyle şüphelinin olası kastla eylemi gerçekleştirdiğinin değerlendirildiğini vurguladı. Olayda beyin kanaması geçiren, bir gözünü kaybeden Ece Çelik, 21 Aralık'taki duruşmaya katılıp konuşabilirse davaya ışık tutacak. Sabah