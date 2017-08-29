Son dakika... Korkunç görüntülere erişim engeli!

Söz konusu görüntülerin yayınlandığı internet sitelerine erişimin engellemesini Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz talep etti. Şaşmaz, avukatları aracılığıyla dün İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, eşinin kanlı görüntülerine yer verildiği ve bir takım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiği belirtilerek söz konusu sitelere erişimin engellenmesini talep etti.





MAHKEME KAMU YARARI GÖRMEDİ…



İstanbul 8. Sulh CezaHakimliği de, söz konusu yayın içeriğinin kamu yararı taşımadığını belirterek Yasemin Şaşmaz'ın talebini kabul etti. Hakimlik, internet sitelerindeki görüntülerin yayından çıkarılmasına ve içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.