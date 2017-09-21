Son dakika... Korku dolu anlar: Peş peşe 3 silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray ve Ersan Özdemir'e ait olan Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya ve mobilya mağazası ile Akçay Yolu üzerinde bulunan seramik mağazasına kurşun yağdırıldı. Kurşun Caddesi üzerindeki mağazaya kurşun yağdıran kişinin ise sihalı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapüşonlu olarak gelen bir kişi önce ana cadde üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasına, ardından ise sokak içinde bulunan mobilya mağazasına tabanca ile kurşun yağdırdı. Polis, olay yerinde 20'nin üzerinde boş kovan buldu. Güvenlik güçleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.