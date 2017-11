Son dakika! Kopenhag'da güvenlik alarmı

Kopenhang Havalimanı'ndan yapılan açıklamada tehdidin Atlas Global'in Avrupa'daki bütün uçaklarına yönelik olduğu belirtildi.

Bir uçağın havaalanından kalkışının engellendiği belirtiliyor.

Reuters'ın görüştüğü basın temsilcisi Atlas Global'in kısa sürede konu ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

Kopenhag Havalimanı sözcüsü bir uçağın kalkışının polis tarafından engellendiğini belirtti.

Konu ile ilgili Kopenhag Havayolları'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Due to police investigation, we have cleared gate C30-39. Few delays are to be expected. Follow your flight on cph.dk or CPH App.

İlk açıklamada 9 giriş kapısının kapatıldığı ve gecikme yaşanabileceği belirtilirken, atılan ikinci tweette durumunda normale döndüğü ifade edildi.

The airport is now back to normal. Only a few delays - please follow your flight on cph.dk or on CPH App. We apologize for the inconvenience.