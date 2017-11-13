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    Son dakika! Kopenhag'da güvenlik alarmı

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre Danirmarka polisi, Kopenhag havalimanını Türkiye'den gelen bazı uçuşlara yönelik tehdit olduğu bilgisini paylaştı. Kopenhag Havaalanı'nda çok sayıda giriş kapısının kapatıldığı ve şüpheli bir durumun incelendiği ifade ediliyor. Bir uçağın Kopenhag Havaalanı'ndan kalkışına izin verilmediği belirtildi.

    Kopenhang Havalimanı'ndan yapılan açıklamada tehdidin Atlas Global'in Avrupa'daki bütün uçaklarına yönelik olduğu belirtildi.

    Bir uçağın havaalanından kalkışının engellendiği belirtiliyor. 

    Reuters'ın görüştüğü basın temsilcisi Atlas Global'in kısa sürede konu ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

    Kopenhag Havalimanı sözcüsü bir uçağın kalkışının polis tarafından engellendiğini belirtti.

    Konu ile ilgili Kopenhag Havayolları'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. 


    İlk açıklamada 9 giriş kapısının kapatıldığı ve gecikme yaşanabileceği belirtilirken, atılan ikinci tweette durumunda normale döndüğü ifade edildi. 


    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: son dakika , danimarka , abd
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