Son dakika! Kopenhag'da güvenlik alarmı

Reuters'ın haberine göre Danirmarka polisi, Kopenhag havalimanını Türkiye'den gelen bazı uçuşlara yönelik tehdit olduğu bilgisini paylaştı. Kopenhag Havaalanı'nda çok sayıda giriş kapısının kapatıldığı ve şüpheli bir durumun incelendiği ifade ediliyor. Bir uçağın Kopenhag Havaalanı'ndan kalkışına izin verilmediği belirtildi.

Kopenhang Havalimanı'ndan yapılan açıklamada tehdidin Atlas Global'in Avrupa'daki bütün uçaklarına yönelik olduğu belirtildi. Bir uçağın havaalanından kalkışının engellendiği belirtiliyor. Reuters'ın görüştüğü basın temsilcisi Atlas Global'in kısa sürede konu ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi. Kopenhag Havalimanı sözcüsü bir uçağın kalkışının polis tarafından engellendiğini belirtti. Konu ile ilgili Kopenhag Havayolları'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Due to police investigation, we have cleared gate C30-39. Few delays are to be expected. Follow your flight on cph.dk or CPH App. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) 13 Kasım 2017

İlk açıklamada 9 giriş kapısının kapatıldığı ve gecikme yaşanabileceği belirtilirken, atılan ikinci tweette durumunda normale döndüğü ifade edildi. The airport is now back to normal. Only a few delays - please follow your flight on cph.dk or on CPH App. We apologize for the inconvenience. — Copenhagen Airport (@CPHAirports) 13 Kasım 2017

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