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    Son dakika... Komutanlar Diyarbakır'da inceleme yapıyor

    DHA
    31.10.2017 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

    Valiliği ziyaret eden Orgeneral Akar ve baraberindeki komutanların askeri birliklerde denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır’a geldi.

    Son dakika... Komutanlar Diyarbakırda inceleme yapıyor

    Diyarbakır Havalimanı’nda Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve birlik komutanları tarafından karşılanan Orgeneral Güler ve beraberindeki komutanlar, daha sonra Valiliği ziyaret etti. 

     

    Son dakika... Komutanlar Diyarbakırda inceleme yapıyor

    Valilik ziyaretinden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının askeri birliklerde denetimlerde bulunduğu ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

     

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