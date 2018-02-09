Harekâtta sıcak gelişme... Bütün komutanlar bu uçaktan denetledi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte, 'Havadan İhbar Kontrol Uçağı'ndan Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS’TE

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis’e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu’na inen Orgeneral Çetin’i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii’ne geçip, burada cuma namazı kıldı.

Orgeneral Çetin’in, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.

İKİ KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtında Afrin'in Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terörden arındırdı.



TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Eşkan ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı.



Cinderes'in Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı.



Söz konusu bölgeler, PYD/PKK'nın, İdlib ilinin Türkiye'ye sınır hattında yüzbinlerce sivilin barındığı Atme sığınmacı kampını hedef aldığı en stratejik bölge olarak biliniyordu.



Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 28'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu.



Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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