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    Son dakika... Komutan Suriye sınırında

    AA
    13.10.2017 - 18:25 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu. Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

    Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi. Burada sınır karakollarını ziyaret eden Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

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    Etiketler: Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı , Suriye , Son dakika
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