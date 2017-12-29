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    Son dakika... Kocaeli'nde korkutan fabrika yangını

    İHA
    29.12.2017 - 07:18 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde bulunan ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

    İzmit İlçesi'nde Özbaki Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.

    Son dakika... Kocaelinde korkutan fabrika yangını

    Etiketler: Kocaeli , ambalaj fabrikası
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