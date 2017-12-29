Son dakika... Kocaeli'nde korkutan fabrika yangını

İzmit İlçesi'nde Özbaki Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.
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