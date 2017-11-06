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    Son dakika... Kimyasal madde dolu antrepoda patlama

    DHA-İHA
    06.11.2017 - 23:34 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Dilovası İlçesi’nde bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki bir tankerde patlama meydana geldi. Tanker alev alev yanarken, olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez ve Çayırova’da bulunan itfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis, fabrikanın olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, tankerlerin bulunduğu sahaya gidilmesine izin vermedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kocaeli’de kimyasal madde dolu antrepoda tankta patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı antrepodaki bir tankta patlama meydana geldi. A tipi ürünlerin depolandığı antreponun bahçesinde kimyasal ürünlerin depolandığı tanklardan birinde patlamanın ardından yangın çıktı.

    Son dakika... Kimyasal madde dolu antrepoda patlama

    Çıkan yangında patlama sesleri duyuldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Son dakika... Kimyasal madde dolu antrepoda patlama

    Etiketler: dilolvası
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