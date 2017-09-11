Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kimlikli mesaj... Paraları yırtıp üzerine attılar

    Kimlikli mesaj... Paraları yırtıp üzerine attılar

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 16:04

    Diyarbakır’da küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, olayı görenler tarafından feci şekilde dövüldü. Zanlının önüne kimliği kondu, paralar yırtılarak üstüne atıldı

    Olay, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binadan ses duyan vatandaşlar, 39 yaşındaki C.S. isimli şahsın kız çocuğunu taciz ettiğini gördü. Binaya giren vatandaşlar C.S.’yi çıkararak, feci şekilde dövdü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle vatandaşların elinden aldığı C.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, zanlının bir hafta içinde ikinci kez bu girişimde bulunduğunu belirterek, bugün de bir kızı taciz ederken yakalandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: taciz , Diyarbakır , dayak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri