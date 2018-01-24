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    Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiye isabet etti, yaralılar var...

    DHA / AA / İHA
    24.01.2018 - 18:25 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Çamlık Camisi’ne isabet etti. Hain saldırıda camide çökme meydana geldi. Vali Mehmet Tekinarslan, camideki 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi. Kentte 2. roket ise caminin 100 metre ilerisindeki bir eve isabet etti. Evde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Durumları iyi.

    Kilis'te roketli saldırı sonrası meydana patlamada camide çökme oluştu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

    Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan hain saldırıda 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.

    Tekinarslan 2. bir roketin de 100 metre ilerideki bir eve isabet ettiğini, oradaki 4'ü çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi. 

    Ayrıntılar geliyor

    Etiketler: yaralı , YPG , son dakika
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