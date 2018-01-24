Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiye isabet etti, yaralılar var...

Kilis'te roketli saldırı sonrası meydana patlamada camide çökme oluştu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan hain saldırıda 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Tekinarslan 2. bir roketin de 100 metre ilerideki bir eve isabet ettiğini, oradaki 4'ü çocuk 5 kişinin dumandan etkilendiğini, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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