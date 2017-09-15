Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun avukatı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik'i Ankara'da gözaltına aldı. Çelik'in adresinde polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi de olan avukat Çelik'in İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Çelik'in kapatılan STV, Bugün gibi kanalların Digitürk'ten çıkarılması üzerine aboneliğini iptal ettirdiği, MİT TIR'larının durdurulması sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu iddia edildi.

Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 40 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan konuyla ilgili, ''Celal Çelik FETÖ suçlaması ile evi basılacak son insandır. Türkan Saylan'ın gözaltına alındığı Ergenekon, Balyoz süreçlerini anımsattı'' diye konuştu.

CELAL ÇELİK KİMDİR?

CHP'nin resmi internet sitesinde Celal Çelik ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor...

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çelik, 1999 yılında hâkimlik sınavını kazanıp Kadıköy Hâkim Adayı olarak göreve başladı. Sonrasında sırasıyla;

2001 - 2005 yıllar arasında Isparta merkez hâkimi

2005 - 2007 yılları arasında Kırıkkale/Delice Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı

2007 – 2008 yılları arasında Çankırı/Çerkeş Hâkimi

2008 – 2011 yılları arasında Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.

12 Eylül 2010'da yapılan referandum sonrasında hakimlikten istifa etti.

İstifa ettikten kısa bir süre sonra CHP ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendi.