Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kılıçdaroğlu'na 'emekli bitti' dedikten sonra bayıldı

    Kılıçdaroğlu'na 'emekli bitti' dedikten sonra bayıldı

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 16:36

    Çorum’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan bir vatandaş, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençber bitti” dedikten sonra yere yığıldı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Mardin'in Derik ilçesinde operasyon sırasında PKK terör örgütü ile çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın Yenimahalle Zerat Zeytinli Caddesi’nde bulunan evini ziyaret etti. Şehit astsubayın babası Muzaffer Ayna'ya taziyelerini ileten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayna ailesiyle bir süre görüştükten sonra şehit evinden ayrıldı.

    DERDİNİ ANLATIRKEN FENALAŞTI

    Şehit evi çıkışında Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan Şaban Taşlı isimli bir vatandaş, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençber bitti” dedikten sonra bayıldı. Yere düşüp başını beton zemine çarpan Şaban Taşlı için Kılıçdaroğlu sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık görevlileri yaşlı adama müdahale ettikten sonra Osmancık Devlet Hastanes'ine kaldırdı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.

    Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse ve Amasya Milletvekili Mustafa Tunca, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere eşlik etti.

    Etiketler: Son dakika , Kemal Kılıçdaroğlu , Çorum , yaşlı adam , bayıldı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri