Son dakika... Kiev'de milletvekiline bombalı suikast!

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, muhalefetteki Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı suikast düzenlendi. Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk’un koruması, hayatını kaybetti.

Kiev’in Solomenskiy ilçesinde katıldığı bir televizyon programına katılan Mosiyçuk’un kanalın bulunduğu binadan çıktığı sırada, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti.

Patlama sonrasında, Mosiyçuk’un koruması hayatını kaybederken, milletvekili Mosiyçuk ile siyaset bilimci Vitaliy Bala, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle iki araç ağır hasar görürken, çevredeki binalardan bazılarının camlarının kırıldığı bildirildi.