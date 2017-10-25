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    Son dakika... Kiev'de milletvekiline bombalı suikast!

    DHA/hurriyet.com.tr
    25.10.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk’un koruması hayatını kaybetti.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, muhalefetteki Radikal Parti Milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı suikast düzenlendi. Mosiyçuk saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mosiyçuk’un koruması, hayatını kaybetti.

    Kiev’in Solomenskiy ilçesinde katıldığı bir televizyon programına katılan Mosiyçuk’un kanalın bulunduğu binadan çıktığı sırada, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti.

    Son dakika... Kievde milletvekiline bombalı suikast

    Patlama sonrasında, Mosiyçuk’un koruması hayatını kaybederken, milletvekili Mosiyçuk ile siyaset bilimci Vitaliy Bala, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Patlamanın etkisiyle iki araç ağır hasar görürken, çevredeki binalardan bazılarının camlarının kırıldığı bildirildi.

    Etiketler: son dakika , haber
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