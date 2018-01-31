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    Son dakika... KHK'larla 107 bin kişi ihraç edildi

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KHK'larla kamudan ihraç edilen personel sayısını açıkladı. Bozdağ, "İhraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür. İade edilen kişi sayısı 3 bin 604" dedi. Bozdağ, "Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur" diye konuştu.

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür.

    Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar.

    Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var.

     

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    Etiketler: Son dakika , Bekir Bozdağ , KHK
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