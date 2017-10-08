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    Son dakika: Kezzaplı saldırgan gözaltına alındı

    Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
    08.10.2017 - 17:31 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’un Çarşamba İlçesi’nde Azerbaycan vatandaşı 41 yaşındaki A.İ.’ye cinsel tacizde bulunup karşı koyması üzerine kezzap döken R.P.’nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan R.P., İstanbul’da yakalandı.

    Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde meydana gelen olayda yaklaşık 4 yıl önce ilçeye yerleşen Azerbaycan uyruklu 2 çocuk annesi A.İ., ekonomik sıkıntıya düşünce daha önceden tanıdığı R.P.’den borç para istedi. R.P., kadını evine davet etti. Olay günü şüphelinin evine giden kadın, iddiaya göre burada şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Saldırıya direnince de yüzüne kezzap dökülüp yakıldı. Yüzü, kolları ve vücudunda yanıklar oluşan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

    Son dakika: Kezzaplı saldırgan gözaltına alındı

    Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak karara Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Bunun üzerinde mahkemece şüpheli R.P. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. R.P. bugün İstanbul’da Esenler Otogarı’nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Etiketler: Samsun , kadına şiddet , kezzaplı saldırı
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