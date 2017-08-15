Son dakika... Keten İnşaat'ın sahipleri tutuklandı

Selahattin Keten hakimlikteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Söz konusu olaya karışmadığını söyleyen Keten, “Diğer şüpheliler bu olayı kurgulayarak bizi bu suçun içine dahil etmeye çalışmaktadır. Gözaltında kaldığım sürece işlerim yarım kaldı. Mağdur oldum” dedi.



Rıza Keten ise, olay günü ruhsatlı silahının kılıfının belinde olduğunu ancak içinde silah olmadığını söyledi.



Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan hakimlik, cinayete ilişkin görülen davada sanık olan Şenol Şahin, Engin Gölge ve Hacı Avcı’nın Rıza Keten’in cinayetin azmettiricisi olduğu yönünde ‘samimi beyanları’ olduğunu belirtti. Rıza Keten’ın X-Ray cihazından geçmeden belediye binasına girdiği, silahı kullanan Şenol Şahin’e silahı tuvalette teslim ettiği anlatılan kararda, “Olay anını gösterir kamera görüntüleri ile açıkça tespit edilmesi” denildi.



“KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE BELLİ”



Şüphelinin belediye binasına girdikten sonra herhangi bir işlem yaptırmadan makam odası önünde sürekli elinde telefonla gezindiğinin de kamera görüntülerinden açıkça belli olduğu kararda yer aldı.



Selahattin Keten’in dava sanıklarıyla olayın öncesinde ve sonrasında iletişimi tespit edildiği anlatılan kararda, “İftira atmayı gerektirir herhangi bir husumet bulunmaması” ifadeleri kullanıldı. Selahattin Keten’in ifadelerinde çelişki olduğuna değinilen kararda, davanın sanıklarının ise Keten hakkında “samimi” beyanları olduğuna dikkat çekildi.



KETEN KARDEŞLER CİNAYETE AZMETTİRMEKTEN TUTUKLANDI



Hakimlik kararında Selahattin ve Rıza Keten’in Cemil Candaş’ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu, diğer şüpheli Mehmet Tüysüz’ün ise suçun işlenmesinden önce veya sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdığı belirtildi. Hakimlik 3 şüpheli için de adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmalarına karar verdi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İmardan sorumlu Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016'da belediye binasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanmıştı.

DAVANIN SANIĞI İKİ KARDEŞİ SUÇLAMIŞTI

Cemil Candaş cinayeti ile ilgili açılan davanın sanıklardan Hacı Avcı geçen Mart ayındaki duruşmada şunları söylemişti: “Selahattin Keten, Hayri başkan (Hayri İnönü) dahil birçok kişiyle sorun yaşadı. Başkanla konuştum projenin olmayacağını söyledi. Ben de bunu anlattım Selahattin Keten'e. O da 'Ben bu başkan yardımcısını dövdüreceğim. Hayri başkan randevu da vermiyor' dedi. Cemil Candaş tehdit alıyordu zaten. Kendisi bana anlatmıştı. 'Burada 30 senedir bir çete var. Bunu kırmam gerekiyor' diyordu. İş, Keten'le çıkmaza girdiği için Selahattin Keten 'Onu dövdüreceğim. En azından bir yumruk attırayım' dedi. Ben de Engin Gölve'ye (davanın bir diğer sanığı) 'Bir müdür dövülecek' dedim. Sonra Selahattin'i arayıp 'Birini buldum ama nasıl olacak diyor' dedim. O da 'Rıza'yı göndereceğim' dedi. Olay olduktan sonra Selahattin Keten aradı beni. Neler olduğunu sordu. Rıza Keten'in ruhsatlı silahı vardı."

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