Son dakika... Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Bayrampaşa’da bir AVM’de DEAŞ’a yönelik operasyonda ele geçen bomba yüklü otomobilin farklı tarihlerde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Fotoğrafların ilkinde aracı bir erkek kullanıyor, yanında da bir çocuk bulunuyor. İkinci fotoğrafta da aracı bir erkek kullanırken, yanında bir kadın ve arka koltukta bir çocuk görülüyor. Son fotoğrafta da aracı bir kadın kullanırken yan koltukta bir kadın oturuyor.

FIRINLA BOMBA YERLEŞTİRMİŞLERDİ

Aracı kullanan erkeğin gözaltındaki Can Y olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutköy ve Esenyurt’ta patlatılan evlerin ardından Bayrampaşa’da bir AVM’ye operasyon düzenlemiş, bir araç ve motosiklet ile mikrodalga fırınlarla AVM’ye sokulmuş 70 bomba bulmuştu.

Operasyonda biri yaralı 4 DEAŞ üyesi yakalanmıştı. Türk asıllı Avusturya vatandaşı Mücahit P, eşi Sezgen P, Can Y ve Hatice Y’nin emniyetteki sorguları sürerken, DEAŞ hücresinin 3 aşamalı saldırı planladığı ortaya çıkmıştı.

İlk aşamada AVM’ye sokulan bombalar uzaktan kumanda ile patlatılacak, oluşan kaosun ardından otoparktaki araç ve motosiklet patlatılırken, son aşamada yardım için gelenlerin içine dalarak canlı bomba saldırısı düzenleyeceklerdi.