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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Kerkük'te gerginlik: Peşmerge Türkmen partisine saldırdı

    Son dakika... Kerkük'te gerginlik: Peşmerge Türkmen partisine saldırdı

    AA
    19.09.2017 - 00:06 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 00:26

    Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi "Kerkük'te durum kritik" dedi.

    AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı." dedi.

    Salihi, "Kerkük'te durum kritik." ifadesini kullandı.

    AA Kerkük muhabirine bilgi veren Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, "Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.

    Beyatlı, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemlerle Kerkük'te fitne çıkarılmak isteniyor." dedi.

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    Etiketler: peşmerge , kerkük , saldırı
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