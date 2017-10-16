Son dakika: Kerkük'e operasyon başladı... İşte Kerkük'te yaşananlar

IKBY Güvenlik Ajansı, gece yarısı Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini duyurdu. Açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği belirtildi, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük'e girip Peşmerge kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi. Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün merkezi yönetim tarafından azledilen Valisi Necmettin Kerim ise kenti teslim etmeyeceklerinin belirtirken halkı sokağa çağırdı.



Kısa bir süre sonra Irak devlet televizyonu, ordu birliklerinin ‘Kerkük bölgesinde’ geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyurdu. Bu arada, devlet televizyonu ekranının sağ köşesine, "Hedefimiz Kerkük halkının selameti" yazısını yerleştirildi.

İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR

ABD'DEN AÇIKLAMA

04:17...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi. Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak’ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz" dedi. Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur" diye konuştu.

04:10

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Türkmenlere seslenerek, kendilerini korumalarını istedi. Salihi, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın" dedi.DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

03:46

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'teki silahlı gruplara, merkezi yönetim güçlerine ateş açmamaları uyarısı yaptı.

PEŞMERGEDEN AÇIKLAMA: TAZEHARMATU'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

03:37

Irak'ın Kerkük kent merkezine doğru harekete geçen Iraklı güvenlik güçleri ile Peşmerge arasında, Tazehurmatu kasabası yakınlarında çatışma çıktığı bildirildi. Peşmerge komutanlarından Albay Salar Teymur, Kerkük kent merkezinin güneyindeki Tazehurmatu kasabası yakınlarında, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin mevzilerine ateş açtığını iddia etti. Teymur, Iraklı güçlerin ağır silahlarla kendilerine ateş açması sonucu Peşmerge'nin de karşılık verdiğini ve çatışmanın devam ettiğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami ön cephedeki Peşmerge komutanlarından aldığı bilgilere göre Haşdi Şabi'ya ait 4 hummerin yakıldığını ileri sürdü. Hawrami, Iraklı güvenlik güçlerinin güneyden ilerleyişinin Peşmerge tarafından durdurulduğunu kaydetti.



Kerkük'e giden Peşmerge birlikleri

BARZANİ: ÇATIŞMAYI BAŞLATAN TARAF OLMAYIN

03:04

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, Kerkük'teki gerilimde Peşmerge'ye çatışmayı başlatan taraf olmamaları talimatı verdiği belirtildi. Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan Barzani, tüm Peşmergelere savaşı başlatan taraf olmamaları talimatı verdi." ifadelerini kullandı. Hawrami, Barzani'nin olası bir saldırıda ise Peşmerge'nin kendisini savunması için her türlü gücü kullanmasına yeşil ışık yaktığını kaydetti.

IBADİ'DEN CAN GÜVENLİĞİNİ KORUMA TALİMATI

02:28

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi. Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi. İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de işbirliği yapılmasını istedi. Haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarılarak, İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor." ifadelerine yer verildi.

OPERASYON BAŞLADI HABERİ GEÇTİLER

01.00

IKBY Güvenlik Ajansı, Iraklı güvenlik güçlerinin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.

00.50

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere operasyon başlattı

IKBY'DEN PKK YANITI

19.10

Irak Hükümeti’nin IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasını yapmasının ardından Kürt Bölgesel Yönetimi’nden açıklama geldi. Barzani’nin danışmanın yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" ifadesine yer verildi. Irak Hükümeti, "IKBY, Kerkük'te PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdi, bu savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden karşılık geldi. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin danışmanı yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" cevabını verdi.

IRAK'TAN KERKÜK VE PKK AÇIKLAMASI

19.00

Irak Milli Güvenlik Konseyi (MGK), Kerkük’te resmi güvenlik mekanizması dışında silahlı grupların bulunmaması uyarısı yaparak, terör örgütü PKK’nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Kerkük’te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük’te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK’yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada “IKBY silahlı güçleri tehdit oluşturuyor. Kürt bölgeleri dışındaki vatandaşları göç ettiriyor ve sığınmacıların evlerine geri dönmesini engelliyor. Bu da ülkenin demografisini değiştirme çabasıdır ve Irak’ı kanlı çatışmalara götürür" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, MGK'nin, tartışmalı bölgelerin, federal güçler ve bunun emri altındaki yerel hükümet güçleri tarafından yönetileceğini vurguladığı aktarıldı.