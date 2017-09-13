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    Kerem Kılıçdaroğlu askere gidiyor: Dönünce iş bulup evleneceğim

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 06:46 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 06:46

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ODTÜ ve TOBB üniversitelerinde Güneydoğu Asya ve Güney Kore dersleri veren akademisyen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik görevini yerine getirmek için Sivas’taki birliğine teslim olacak. Daha önce çıkan bedelli askerlik imkânından faydalanma hakkı bulunduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını dile getiren Kerem Kılıçdaroğlu, ''Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız'' dedi.

     

    Habertürk Gazetesi'nden Düzgün Karadaş'a konuşan Kerem Kılıçdaroğlu, “Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Çantamı hazırlıyorum. Bana gelen çağrı kâğıdında birliğime en geç cuma günü teslim olmam gerektiği belirtiliyor. Ben de cuma günü birliğime teslim olacağım” dedi.

    Çağrı kâğıdına göre “piyade er” olarak askerlik görevini yerine getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Askere gitmemden dolayı annem üzülüyor ama sorun değil. Bir an önce gidip vatani görevimi yapıp gelmek istiyorum” diye konuştu.

    Daha önce çıkan bedelli askerlik imkânından faydalanma hakkı bulunduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Bilinçli olarak onu tercih etmedim. Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız” ifadesini kullandı.

    ‘GARİBANIN ÇOCUĞU GİBİ GİTMELİ’

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun askere gitmesiyle ilgili hislerinin sorulması üzerine “Çocuğumu bedelini ödeyerek askere göndermeyebilirdim. Ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam, garibanın çocuğu nasıl askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Sivas’a gidecek, vatani görevini yapacak, inşallah huzur içinde evine dönecek” yanıtını verdi.

    Etiketler: Kerem Kılıçdaroğlu , Sivas , askerlik , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , son dakika
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