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    Son dakika... Kazdağları’nda 4 ayrı noktada orman yangını başladı

    Fatih Emrah ERDOĞAN (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 14:05Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:20

    Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, Kazdağları’nın en önemli bölgelerinden biri olan Şahinderesi Kanyonu yakınlarında orman yangını çıktı. 30 Haziran’da yine Kazdağları’nda çıkan ve kundaklama olarak kayıtlara geçen yangında olduğu gibi, bu sefer de yangın 4 ayrı noktadan başladı.

    Kazdağları’nın en önemli bölgeleri arasında bulunan Şahinderesi Kanyonu yakınlarında, orman yangını çıktı. Altınoluk Mahallesi’nin yukarı kısımlarında bulunan Şahinderesi Kanyonu bölgesindeki yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edilmeye başlandı. 4 ayrı noktada aynı anda çıkan ve kundaklama şüphesi bulunan yangını söndürmek için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, "Altınoluk Mahallesi’nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu Mevkii’nde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbarın ardından hemen harekete geçildi ve ilk müdahaleyi 6 dakika içinde helikopterle yaptık. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Çok büyük alanda etkili değil, ancak 4 ayrı noktada olması ve rüzgar işi zorlaştırıyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi.

    Kazdağları’nın Edremit sınırındaki Avcılar Köyü’nün üst kısmında yer alan bölgede de 30 Haziran da kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede 4 ayrı noktada yangın çıkmıştı. O yangın da kayıtlara kundaklama olarak geçmişti.

    Etiketler: Kazdağları , orman yangını , Yangın
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