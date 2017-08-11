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    Son dakika... Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristler öldürüldü

    SİRT, (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:47

    Siirt’in Baykan İlçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişimi ve Baykan İlçesi’ne bağlı Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları belirtilen 3 terörist, hava saldırısında öldürüldü.

    Baykan İlçesi’ne bağlı Çevrimtepe Köyü kırsalından tespit edilen 3 teröriste yönelik hava harekatı ile ilgili Siirt Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat faaliyeti ve müşterek operasyon sonucunda; Siirt Baykan Çevrimtepe Köyü kırsalında 3 kişilik bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş olup, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerine Jandarma ve Polis Özel Hareket Timleri, Olay Yeri İnceleme Timi sevk edilmiş olup olay yerinde yapılan arazi arama ve tarama sonucunda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 5 adet örgütsel doküman, 2 adet örgüt mensuplarına ait sırt çantası, 2 adet hücum yeleği, 2 adet şemsiye ve bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarını, 7 Temmuz 2017 tarihinde Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yapılan suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017 tarihinde Baykan İlçesi'ne bağlı Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve faili oldukları değerlendirilmektedir."

    Etiketler: Son dakika , terörle mücadele , Kaymakam , Siirt
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