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    Son dakika... Katliam gibi kazada yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da dün 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza ile ilgili halk otobüsü şoförü Selim K. adliyeye sevk edildi.

    Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin gözaltına alınan halk otobüsünün sürücüsü Selim Karakaya adliyeye sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, Kazada, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

    Etiketler: Son dakika , KAZA , istanbul
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