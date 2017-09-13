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    Son dakika: Katar'dan sürpriz 'Türkiye' kararı!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 18:31

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

    Al Sani'nin ziyaretinin Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Al Sani'nin Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

    Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Dün Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yarın Fransa ve Kuveyt Dışişleri Bakanları ülkemize gelecek. Cuma günü ise Katar Emiri ülkemizi ziyaret edecek."

    TEMMUZ'DA GÖRÜŞTÜLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'teki temaslarının ardından 24 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Erdoğan'ı havalimanında Katar Emiri Al Sani karşıladı.

     

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    Etiketler: Katar , Şeyh Temim bin Hamed Al Sani , Türkiye
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