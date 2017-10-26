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    Son dakika! Katalonya liderinden çok önemli açıklama

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya yönetimine yönelik Katalonya'nın izleyeceği politikaları açıklıyor. Puigdemont, erken seçim ihtimalini bir süre düşündüğünü ancak daha sonra vazgeçtiğini belirtti.

    Puigdemont, erken seçim düzenlemek için yeteri kadar 'garanti' bulunmadığını söyledi. 

    Katalonya lideri açıklamasında, "Garantilerin sağlanması durumunda erken seçim çağrısı yapmaya hazırdım. Bugün, erken seçim çağrısı yapılması meşru kılan herhangi bir garanti yok" ifadesinde bulundu. 

    Puigdemont, İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini iptal etme kararına yönelik hangi politikaları izleyeceğinin meclis tarafından belirleneceğini söyledi. Katalonya parlamentosunun bugün geç saatlerde bu konuya ilişkin toplanması bekleniyor. 

    Barcelona'da yayımlanan La Vanguardia gazetesi konuşma öncesi, Puigdemont'un bölgede seçim kararı alması halinde, İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini kaldırma kararını askıya alabileceğini yazmıştı. 

    Son dakika Katalonya liderinden çok önemli açıklama

    Açıklama devam ediyor...

    Etiketler: Son dakika , haber , haberler
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