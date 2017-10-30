Son dakika! Katalonya lideri Belçika'ya uçtu

İspanyol yetkililer de Puigdemont ile diğer görevden alınan Kataln yetkililerin Brüksel'e gittiğini doğruladı.

Katalan gazetesi La Vanguardia ise Puigdemont'un bugün bir açıklama yapacağını duyurdu.

Puigdemont cuma günü Katalanya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş ardından Madrid tarafından alınan önlemler kapsamında Katalonya Özerk Başkanlığı görevinden alınmıştı.

KAYYUM HAZIRLIĞI BAŞLADI

İspanya merkezi hükümeti, geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın özerkliğini elinden almasının ardından kamu kuruluşlarının idaresini devralma hazırlıklarına başladı.

Cuma günü Madrid yönetimi Katalonya'nın artık özerk bir bölge olmadığını ilan etmiş, Katalan lider Carles Puigdemont'u da görevden aldığını duyurmuştu.

Katalonya bölgesel idaresinin kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun yönetiminin kayyum atamalarıyla Madrid'e bağlanması bekleniyor.

Görevden alınan Katalan lider Puigdemont ve diğer üst düzey Katalan yetkililer, hakkında ise suç duyurusunda bulunulması ve gözaltına alınmaları olasılığı var. Böyle bir gelişmenin Katalonya'da büyük protestolara yol açabileceği ifade ediliyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İspanya hükümetinin Katalonya'daki kurumlarda görev yapacak isimleri bugün ataması bekleniyor.

Ancak Puigdemont ve başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Madrid'den yapılacak atamaları tanımayacaklarını, kendilerini sadece Katalan halkının görevden alabileceğini söylüyor.

Katalonya'nın yerel polis gücü Mossos, yerel hükümet sarayı önüne ve bölgedeki meydana ilave güvenlik güçleri yerleştirmiş durumda. Mossos emniyet müdürü de geçtiğimiz hafta Madrid tarafından görevden alınmıştı.