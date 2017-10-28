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    Son dakika... Katalan lider görevden alındıktan sonra ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın özerkliği feshetmesi ve yönetim için yeni bir ismi atamasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Puigdemont, halka barışçıl direniş çağrısında buldu.

    İspanya hükümeti tarafından görevden alınan Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, kararın ardından ilk kez konuştu.

    Puigdemont, tüm Katalanlardan İspanya'nın bölgeyi doğrudan yönetme kararına barışçıl bir şekilde karşı durmalarını istedi.

    Dün akşam Katalonya yerel yönetimini fesh eden İspanya hükümeti, bu Sabah Katalonya lideri Carles Puigdemont'un yerine yönetici atadı. Bu isim, Başbakan Mariano Rajoy'un Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria.

    Görevine son verilen Katalonya lideri Puigdemont ise, gün içinde yaptığı açıklamada İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    Madrid ayrıca, Katalan emniyet müdürü Josep Lluis Trapero'nun görevine de son verdi. Mossos d'Esquadra adlı birimin yöneticisinin kovulmasıyla Katalan polisi tüm yetkililerden tarafsız olmasını isteyen bir mesaj yayınladı.

    İSPANYA'DA KATALONYA KARŞITI GÖSTERİ

    Cumartesi günü başkent Madrid'de ülkenin bütünlüğünü savunanlar gösteri yaptı. Kalabalık, İspanya bayrakları taşıdı. Katalonya parlamentosunun Cuma günü tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine Madrid dakikalar sonra özerkliği kaldırarak yanıt vermişti. Akşam saatlerinde ise yerel yönetim fesh edilerek erken seçim tarihi açıklanmıştı.

    Son dakika... Katalan lider görevden alındıktan sonra ilk kez konuştu

    Son dakika... Katalan lider görevden alındıktan sonra ilk kez konuştu

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