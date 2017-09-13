Kasırgadan sonra sahile vurmuştu... Bu yaratık gizemli değil!...

New Yorklu bilim fotoğrafçısı Preeti Desai’nin Houston’ın güneyindeki Teksas City’de geçtiğimiz günlerde çektiği fotoğraf, Earth Touch New Network’te yayınlandı.

Desai bu hayvanın bir bofa balığı olduğunu düşünse de, sitenin görüştüğü bilim insanları bunun bir tür yılan balığı olduğuna hükmetti.



Smithsonian Ulusal Müzesi biyoloğu ve yılan balığı uzmanı Dr. Kenneth Tighe’e göre bu hayvan “Aplatophis chauliodus” türü bir yılan balığı. Bu ifade latince de “korkunç yılan” anlamına geliyor.



30 ila 90 metre derinlikte yaşayan ve Teksas açıklarında daha önce gözlenen bu hayvanın kasırganın getirdiği güçlü rüzgarlar ve akıntılar nedeniyle yönünü kaybedip karaya vurduğu tahmin ediliyor.



Harvey kasırgası ay başında Teksas’ı vurmuş, Desai ise bundan bir hafta sonra plaja gidip bu fotoğrafı çekmişti. Aradaki bir hafta içinde hayvanın açık havada duran ölüsünün özellikle yumuşak dokusu bozulduğu için “korkunç yılan” daha da korkunç bir görünüm kazanmış.

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