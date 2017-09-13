Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Kasırgadan sonra sahile vurmuştu... Bu yaratık gizemli değil!...

    Kasırgadan sonra sahile vurmuştu... Bu yaratık gizemli değil!...

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 18:15 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 18:30

    ABD’nin Teksas eyaletine vuran Harvey kasırgası sonrası bir plajda bulunan hayvan, Türkiye’de bugün bazı internet sitelerine “gizemli yaratık” ve “benzeri görülmemiş” gibi ifadelerle yansıdı. Oysa geçen hafta bu fotoğrafı çeken Amerikalı Preeti Desai ile ilgili ABD medyasında yansıyan haberlerde bu hayvanın türüne de yer verilmişti.

    New Yorklu bilim fotoğrafçısı Preeti Desai’nin Houston’ın güneyindeki Teksas City’de geçtiğimiz günlerde çektiği fotoğraf, Earth Touch New Network’te yayınlandı.

    Desai bu hayvanın bir bofa balığı olduğunu düşünse de, sitenin görüştüğü bilim insanları bunun bir tür yılan balığı olduğuna hükmetti.

    Smithsonian Ulusal Müzesi biyoloğu ve yılan balığı uzmanı Dr. Kenneth Tighe’e göre bu hayvan “Aplatophis chauliodus” türü bir yılan balığı. Bu ifade latince de “korkunç yılan” anlamına geliyor.

    30 ila 90 metre derinlikte yaşayan ve Teksas açıklarında daha önce gözlenen bu hayvanın kasırganın getirdiği güçlü rüzgarlar ve akıntılar nedeniyle yönünü kaybedip karaya vurduğu tahmin ediliyor.

    Harvey kasırgası ay başında Teksas’ı vurmuş, Desai ise bundan bir hafta sonra plaja gidip bu fotoğrafı çekmişti. Aradaki bir hafta içinde hayvanın açık havada duran ölüsünün özellikle yumuşak dokusu bozulduğu için “korkunç yılan” daha da korkunç bir görünüm kazanmış.

    Kasırgadan sonra sahile vurmuştu... Bu yaratık gizemli değil...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haber , gizemli yaratık , okyanus , teksas , kasırga , harvey kasırgası , abd , haberler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri