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    Karikatürün olduğu sayfa nasıl imha edilecek?

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 08:44

    Yeni müfredat ders kitapları yayımlandığında tartışılan konulardan biri de 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda uygunsuz hareket yapan kutup ayısı karikatürü oldu.

    Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; karikatürist Selçuk Erdem’in kutup ayısının pençesi ile yaptığı uygunsuz karikatürün ders kitabına nasıl girdiği tartışılırken, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş karikatürün kitabın bir sayfasında bir milimetre civarında yer kapladığını söyleyerek, “Bu sayfanın imha edilmesi gerekiyor diye arkadaşlarımıza talimat gönderdik. Bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere bekletilen Türkçe 6. Sınıf kitaplarından sayfa 13’ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek” dedi.

    ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE DAĞITMADAN ÖNCE YIRTACAK

    Kitapların okullara ulaşmasıyla “kutup ayılı” karikatürün olduğu sayfanın “imha” edilmediği ortaya çıktı. Okul yönetimleri kitaplardan bu sayfaları yırtma görevini öğretmenlere verdi. Öğretmenler öğrencilere dağıtmadan önce bu sayfaları yırtacak.

    Çalışma kitabındaki kutup ayılı karikatüre tepkiÇalışma kitabındaki 'kutup ayılı' karikatüre tepki

    Okul kitabındaki tartışma yaratan o karikatürün çizeri açıklama yaptıOkul kitabındaki tartışma yaratan o karikatürün çizeri açıklama yaptı

    Etiketler: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş , Selçuk Erdem , karikatür , son dakika , MEB
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