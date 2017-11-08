Son dakika... Kardeşini infaz eden cani yakalandı...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması ile 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla örgüte muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu görüntüleri propaganda amacıyla yayan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin Kayseri’ye geldiği tespit edildi.

Yapılan operasyon kapsamında DEAŞ’lı terörist polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler örgüt üyesiyle bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Mohammed Khurais’i yakalayarak gözaltına aldı.

BİR İLK OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin, infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.