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    Son dakika... Karakollara saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vuruldu...

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 19:29 | Son Güncelleme:

    TSK'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde bulunan ve sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristler hava operasyonuyla vuruldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle: 

    "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

    Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

    Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

    Etiketler: PKK
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