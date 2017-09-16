Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Karadeniz'de korkutan gelişme...

    Karadeniz'de korkutan gelişme...

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 11:01

    Hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu geliştirilen 'Skunk' esrardan 20 kat daha tehlikeli. Trabzon'da son aylarda çok sayıda Skunk ele geçirildi.

    Bonzai'den sonra hızla yaygınlaşan farklı bir uyuşturucu türü olan ve hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu elde edilen 'Skunk'a yönelik son aylarda Trabzon'da çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Son olarak İstanbul'dan Trabzon'a getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarı alınan 670 gram Skunk Çarşıbaşı ilçesinde ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.K isimli şahsın kullanmakta olduğu aracı Çarşıbaşı ilçesinde yakaladı. Araçta yapılan arama neticesi aracın vites kolu altı ile motor kısmına zulalanmış 3 ayrı kavanoz içinde 670.88 gram Skunk Esrar Maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

    'Kokarca' anlamına gelen ve ağır bir kokusu olan "skunk" son dönemde uyuşturucu satıcıları tarafından Doğu Karadeniz bölgesinde de pazarlanmaya çalışılıyor. Diğer uyuşturucu maddelerine göre (Bonzai ve Jamaika) daha pahalı olan "kimyevi değil, organik" denilerek pazarlanan uyuşturucu maddenin özellikle beyin üzerindeki etkisi çok ağır olduğu gibi öldürücü etkisi olduğu ve birçok hastalığa da neden olduğu kaydediliyor.

    Etiketler: Karadeniz , skunk , Uyuşturucu , Trabzon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri