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    Son dakika... Kara Harp Okulu davasında karar!

    ANKARA (AA)
    07.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

    Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözlerini sordu.

    Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.

    Sanıkların 100'ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.

    Etiketler: Son dakika , FETÖ , Kara Harp Okulu
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