Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Kapatılan ÇHD'nin eski başkanına gözaltı

    Son dakika... Kapatılan ÇHD'nin eski başkanına gözaltı

    AA
    08.11.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

    Avukat Selçuk Kozağaçlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kozağaçlı hakkında gözaltı kararı verildi.
    Kozağaçlı, bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Son dakika... Kapatılan ÇHDnin eski başkanına gözaltı

    Kozağaçlı'nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ise henüz öğrenilemedi.

    Kozağaçlı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı görevini yapıyordu. 

    Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı da olan Kozağaçlı'nın gözaltına alındığı ÇHD Ankara'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

    Etiketler: selçuk kozağaçlı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri