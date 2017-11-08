Son dakika... Kapatılan ÇHD'nin eski başkanına gözaltı

Avukat Selçuk Kozağaçlı, İstanbul'da gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kozağaçlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kozağaçlı, bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kozağaçlı'nın hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ise henüz öğrenilemedi.

Kozağaçlı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı görevini yapıyordu.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı da olan Kozağaçlı'nın gözaltına alındığı ÇHD Ankara'nın Twitter hesabından paylaşıldı.