Kanal İstanbul'dan önce başladı yüzde 90'ı tamamlandı... 7800 metre uzunluğunda

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre yüzde 90’ı tamamlanan projede, kanalın Meriç Nehri ile birleşeceği iki noktada onlarca iş makinesi, vinç ve kamyonlarla çalışmalar hızla sürüyor. 2015’in kasım ayında 46 milyon lira bütçeyle yapımına başlanan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne’ projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü eylül ayı itibarıyla tamamlandı. Meriç Nehri by-pass edilerek yapılan kanalla 2 bin metreküp/ saniye seviyesinde taşan nehir, 2 bin 500 seviyesine de çıksa taşkın olmayacak. ‘Kanal Edirne’ projesiyle birlikte yürütülen, ‘Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı’ ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre ileride Meriç Nehri’ne bağlanacak. Tahliye kanalının tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişliği 50 metre, derinliği de 4.5 metre olacak. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişleri için yapılan 5 köprüden 4’ünde çalışmalar tamamlandı. Edirne DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ‘Kanal Edirne’ projesinin bitimiyle Meriç ve Tunca Nehri debilerinin yüzde 100 artacağını söyledi.

DSİ yetkilileri, ‘Kanal Edirne’ projesinden çıkan hafriyatın, 2 ayrı depolama sahasına boşaltıldığını belirtti. Projeden çıkan toprağın kumlu olduğu için tarıma elverişli olmadığını söyleyen yetkili, bu yüzden dolgu malzemesi olarak kullanılamadığını kaydetti.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALMIŞTI

Edirne’de geçtiğimiz kış kentte yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan sel ve su taşkınlarında, Meriç ve Tunca Nehri’nin debileri, rekor seviyelere yükselmiş, Yunanistan ile Türkiye’yi karayolu ile birbirine bağlayan Lozan Caddesi ve binlerce dönüm tarım arazisi günlerce su altında kalmıştı. 11 Ağustos 2015’te, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla yapımına başlanan projede, kanalın tamamlanmasıyla Yunanistan sınırına yakın bir bölgeden Meriç Nehri tahliye edilecek. Karaağaç Mahallesi hizasından tekrar kanalın Meriç Nehri’ne bağlanmasının planlandığı proje ile sel ve su taşkınlarının önüne geçilecek.