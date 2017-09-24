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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Kan donduran cinayette yeni gelişme! Yakalandı...

    Son dakika... Kan donduran cinayette yeni gelişme! Yakalandı...

    MERSİN (AA)
    24.09.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 13:20

    Mersin'in Erdemli ilçesinde 25 kez bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in katil zanlısı yakalandı. Zanlının 19 yaşındaki Alican K. olduğu ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. Ekipler, 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Kayıtlardan bir kişinin küçük çocuğu elinden tutup götürdüğünü belirleyen ekipler, zanlının 19 yaşındaki Alican K. olduğunu tespit etti.

    Vahşetin kurbanı 5 yaşındaki çocuğun son görüntüleri yürek burktuVahşetin kurbanı 5 yaşındaki çocuğun son görüntüleri yürek burktu

    Alican K'nin olay günü 2 arkadaşıyla tatil için Kızkalesi Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızkalesi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü akşamı kaybolan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş, 19 Eylül'de Mintan Deresi kıyısında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çocuğun su ve mendil sattığı öğrenilmişti.

    Etiketler: Son dakika , Cinayet , ÇOCUK , Mersin
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