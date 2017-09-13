Son dakika: Kahvehane ve minibüs kurşunlandı

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Saraylı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, önceÿSaraylı Minibüs Durağı karşısında bulunan o saatte kapalı olan bir kahvehaneye, ardından da Gölcük-İzmit arasında yolcu taşıyan park halindeki 41 HB 636 plakalı yolcu minibüsüne ateş açtı.



Şüpheliler kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede, kahveye 7 kurşun, minibüse ise 13 kurşunun isabet ettiği tespit edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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