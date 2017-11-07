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    Son dakika... Kağıthane'de silahlı saldırı

     Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
    07.11.2017 - 13:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen kişi kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler cinayet şüphelisini arıyor.

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    Etiketler: Son dakika , Kağıthane , Silahlı saldırı
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