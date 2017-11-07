Son dakika... Kağıthane'de silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen kişi kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler cinayet şüphelisini arıyor.

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