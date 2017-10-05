Son dakika... Kadir Mısıroğlu hakkında flaş soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yazar Kadir Mısıroğlu hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan ve yazar Mısıroğlu'na ait olduğu belirtilen video kaydında geçen beyanlarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan başlatıldığı kaydedildi.