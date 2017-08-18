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    SON DAKİKA... Kadıköy'de korkunç kaza

    Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
    18 Ağustos 2017 - 18:56Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 19:55

    İstanbul Kadıköy Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

    Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinden 1 kişiyi çıkardı. Çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Araç içinde sıkışan bir yaralının ise çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

    Öte yandan Beton mikserinin şoförünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine getirilen vinç de itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında kullanıyor.

    Cadde tamamen trafiğe kapatılmış durumda.

    SON DAKİKA... Kadıköyde korkunç kaza
    SON DAKİKA... Kadıköyde korkunç kaza
    SON DAKİKA... Kadıköyde korkunç kaza


    Etiketler: Kadıköy , KAZA , köprü , son dakika
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