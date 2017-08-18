SON DAKİKA... Kadıköy'de korkunç kaza

Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinden 1 kişiyi çıkardı. Çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Araç içinde sıkışan bir yaralının ise çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan Beton mikserinin şoförünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine getirilen vinç de itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında kullanıyor.



Cadde tamamen trafiğe kapatılmış durumda.















