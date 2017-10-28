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    Son dakika... Kadıköy'de kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü

    DHA - İHA
    28.10.2017 - 12:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de kadın sürücü otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

    Kadıköy Merdivenköy'de bugün 12:00 sıralarında sokakta bulunan vatandaşlar silah sesi duydu. Hemen sesin geldiği yere yönelen vatandaşlar, bir araç içinde direksiyon başında kanlar içinde bir kadının olduğunu fark etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine gelerek silahla vurulan kadına müdahale etti. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

    Görgü şahitleri ise, "İki el silah sesi duyduk. Kadın öldürülmüş. Bir adam kaçıyordu" dedi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor

    Son dakika... Kadıköyde kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü

    Son dakika... Kadıköyde kadın sürücü direksiyon başında öldürüldü

    Etiketler: cinayet , son dakika
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