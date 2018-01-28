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    Son dakika... Kadıköy'de genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için karar çıktı

    Hürriyet Haber
    28.01.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. (28) ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

    Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma sabahı meydana gelen olayda, lise öğrencisi B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen saldırganın yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun” diye bağırdı. Saldırgan ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

    Son dakika... Kadıköyde genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için karar çıktı

    Kadıköyde genç kıza yumruklu saldırı Saldırgan serbest bırakıldı...Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı...

    Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı şöyle anlattı:

    "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti. Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı."

    Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" diye konuştu.

    Etiketler: Son dakika
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