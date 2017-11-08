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    Son dakika... Kadıköy'de beton mikseri paniği! Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 14:58 | Son Güncelleme:

    SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton mikserinin borusu patladı. Olayda 3 işçi yaralandı.

    İddiaya göre, inşaatın temeline beton atarken beton mikserinin pompası patladı. Bu sırada beton mikserinin aktarma hortumlarını tutan 3 işçi patlamada yaralandı. Patlamanın hemen ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.

    İtfaiye ekipleri yaralanan işçileri inşaatın temelinden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralanan işçiler itfaiye ekiplerince vinçle yukarı çıkarıldı.
    Çalışmalar sırasında olay yerinde bulunan işçiler patlamanın beton mikserinin pompasından kaynaklandığını ileri sürdü. İşçiler, “Temele beton dökülüyordu. İşçiler o anda hortumun ucundan tutuyordu. Patlama olunca yaralandılar” dedi.

     

    Etiketler: Son dakika , Caddebostan , beton mikseri
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