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    Kadıköy karıştı

    Ramazan EĞRİ (DHA)
    16.09.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:48

    'Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi"nin "Bilim Dışı Müfredatı Durduralım" eylemine çağrı için Kadıköy’de açtığı standa bir grup saldırdı. Polis yaptığı çalışmada kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Edinilen bilgiye göre dün 18.00 sıralarında Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda açılan standa gelen 4 kişilik bir grup önce stantta açılan imza defterinin başında bulunanlara sözlü sataşmada bulundu. Grup, stand görevlilerinin ikazına aldırmayınca iki taraf arasında arbede başladı. Stantları ve döviz koyulan şovalye ahşap parçaları alan saldırganlar stand görevlilerine attı. Stand görevlileri de üzerlerine atılan parçaları saldırganlara fırlattı. Yaşanan olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada saldırganları kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada 4 kişiyi gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi’ne götürülen Ugur S., Burak T., Mustafa A. ve Bilal T.’nin çeşitli suçlardan çok sayıda poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Saldırganlardan üçünün ise madde bağımlısı olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Etiketler: Kadıköy , stant , saldırı
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